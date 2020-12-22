Abbas - Putin görüşmesinde Filistin konuşuldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin meselesini telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda iş birliği ele alındı. Ayrıca Orta Doğu meselesinin ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümüne ileride de destek vermeye hazır olduğunu teyit etti. İki lider, farklı seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. AA

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