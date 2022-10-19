"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

ABD, 15 milyon varil petrolü stratejik rezervinden kullanacak

19 Ekim 2022, Çarşamba 16:12
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunulmasını planladığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın çarşamba günü ABD enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Enerji Bakanlığının aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için çarşamba günü satış bildirimi yayımlayacağı belirtildi.

Söz konusu satışın mart ayında açıklanan 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesi kararını tamamlayacağı kaydedilen açıklamada, Biden'ın gerekirse bu kış stratejik petrol rezervinden ek satışlara hazır olması için Enerji Bakanlığına çağrıda bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, Biden'ın petrol fiyatları varil başına 67-72 dolar aralığına veya altına düştüğünde stratejik petrol rezervi için petrol geri alımının yapılmasının planladığını açıklayacağı da kaydedildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden'ın şirketleri daha düşük enerji maliyetlerini bir an önce tüketicilere aktarmaya çağırdığı belirtildi.

Biden yönetiminin stratejik petrol rezervinden daha fazla petrol satışına gitme planının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından gelmesi dikkati çekti.

Biden, geçen hafta, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu konuda yeni duyuruları olacağını söylemişti.

ABD Başkanı Biden, mart ayında, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

AA

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnternet özgürlüğü gerilemeye devam etti

    Okul masrafı için mutfaktan kıstılar

    Rusya: Ukrayna'da "zor kararlar" alabiliriz

    Almanya'daki ormanlarda ''odun hırsızlığı'' alarmı

    Putin, Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölgede sıkıyönetim ilan etti

    ABD, 15 milyon varil petrolü stratejik rezervinden kullanacak

    Amasya'da otobüs ile tır çarpıştı: 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    Moldova'dan ''seferberlik'' açıklaması

    Stoltenberg: Rusya'ya nükleer savaşın kazanılamayacağını hatırlatıyoruz

    Fransız çimento şirketi Lafarge "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etti

    Demokrasiden çıkışın “resmi” belgesi

    Sansüre boyun eğmeyeceğiz

    'Bize kömür lâzım, sizin keyfiniz değil'

    Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    Mersin Kitap Fuarı açılıyor

    Enerji tasarrufu sağlamak mümkün

    O kurtuldu, 30 yıl sonra oğlu gitti

    Estonya, Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etti

    Yargıya güvenin sarsılması felâkettir

    Macar kadın Müslüman oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Takrir-i Sükûndan sansür kanununa
    Risale-i Nur'dan

    Zulüm insana aittir; kader çirkinlikten münezzehtir
    Osman ZENGİN

    Kahraman Zahir Yavuz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nasrullah Camii’nde ateşli bir hatip
    Ahmet BATTAL

    Bizler ve sizler paradoksu
    Genel

    'Bize kömür lâzım, sizin keyfiniz değil'
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Risale-i Nur’da, “latîfe-i Rabbâniye” “kalbin en ince duygusu” olarak anlaşılır
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamberin (asm) iki kanatlı oluşu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Vahametin üstü örtülüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.