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20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

ABD, 90 ülkeye kısıtlamayı kaldırdı

20 Nisan 2022, Çarşamba 17:00
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeyi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkardı.

CDC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin “Seyahat etmeyin” uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3. seviyeye indirildiği belirtildi.     

Açıklamada ayrıca, 4. uyarı seviyesinin “Özel durumlar/seyahat etmeyin” şeklinde revize edildiği kaydedilirken, bu uyarı seviyesinde şu an listede hiçbir ülkenin bulunmadığı bildirildi.   

 

AA

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