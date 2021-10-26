ABD: Açıklamamız Viyana Sözleşmesiyle tutarlı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye ile yaşanan Osman Kavala gerilimini değerlendiren Price, 18 Ekim’deki Kavala çağrılarının Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesiyle tutarlı olduğunu söyledi. BBC News Türkçe’nin haberine göre, basın toplantısında Price’a, Türkiye basınında, “ABD ve diğer ülkeler geri adım attı” şeklinde ifadelerinin yer aldığı hatırlatılarak, “Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına yönelik açıklamanın arkasında mısınız?” diye soruldu. Price bu soruya, “18 Ekim’de yaptığımız açıklamanın Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesiyle tutarlı olduğunun altını çizen bir açıklama yaptık. Küresel ölçekte insan haklarına saygı için hukukun üstünlüğünü yaygınlaştırmaya olan bağlılığımızı teyit ediyoruz” cevabını verdi. Haber Merkezi

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