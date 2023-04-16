ABD - Alabama'da silahlı saldırı: 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Alabama Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Alabama eyaletinin Dadeville kentinde cumartesi gecesi 22.30 sularında bir gencin doğum günü partisinin kutlandığı düşünülen bir dans stüdyosunda meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Alabama Valisi Kay Ivey, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah, Dadeville halkı ve Alabamalı kardeşlerimle birlikte yas tutuyorum. Şiddet suçlarının eyaletimizde hiçbir yeri yoktur." ifadesini kullandı. Ivey, konuyu yakından incelediklerini kaydetti. Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltının olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. AA

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