ABD: Ateşkes için doğru zaman değil

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi olarak düzenlediği basın brifinginde Gazze ve Refah’taki son durumu değerlendirdi.

Kirby, ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yapılan son oylamada neden Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını reddettiğini ve kendi tasarılarının içeriğini gazetecilere aktardı. ABD yönetimi olarak Gazze’de henüz kalıcı ateşkesin zamanının geldiğine inanmadıklarını kaydeden Kirby, “Genel bir ateşkesin, yani kalıcı bir ateşkesin doğru zamanının geldiğine inanmıyoruz, ki böyle bir şey Hamas’ın (Gazze’de) kontrolünün devamını sağlar.” şeklinde konuştu.

Kirby, Hamas’ın elindeki rehineleri bırakması ve Gazze’ye daha fazla insani yardımın ulaştırılabilmesi için en az 1 hafta olacak ancak 6 haftaya kadar uzatılabilecek geçici bir ateşkesi savunduklarını belirterek, bu seçeneğin daha uygulanabilir olduğuna inandıklarını vurguladı.