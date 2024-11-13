ABD, Birleşmiş Milletleri felç etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Bu ülkenin bölgeye yönelik siyaseti, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki soykırım ve savaş suçlarıyla, İran’a karşı tutumunun önemli olduğunu vurgulayan Bekayi, “Son 4 yıldır ABD’nin İran’a yönelik düşmanca politikası devam etmiş ve mevcut ABD hükümeti, nükleer müzakereler ve diğer konularda seçim sırasında verdiği söz ve iddiaları yerine getirmemiştir” dedi. ABD’nin İsrail’in Gazze ve Lübnan’da işlediği soykırım ve savaş suçlarının durdurulmasına engel olduğuna dikkati çeken Bekayi, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze ve Lübnan’daki savaş karşısında ABD’nin engellemeleri nedeniyle adeta felç oldu” ifadelerini kullandı. AA

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