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10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

ABD: Bolsonaro'nun iadesi dahil Brezilya'nın her talebine cevap vermeye hazırız

10 Ocak 2023, Salı 10:00
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun iadesi dahil Brezilya hükümetinin her talebine hızlı ve uygun şekilde cevap vermeye hazır olduklarını ancak henüz özel bir talep almadıklarını açıkladı.

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Günlük basın toplantısında Brezilya’daki siyasi kriz ve ABD’de bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Brezilyalı liderin vize bilgileri ve ABD’de bulunmasının yasallığı üzerine yorum yapmayacağını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçilerinin Brezilya’nın Ulusal Kongresi ve Yüksek Mahkemesine girmesi ve şiddet olaylarının yaşanmasını kınadıklarını belirten Price, "Şiddet asla çözüm değil. Brezilya'nın demokratik kurumlarına her zaman olduğu gibi desteğimiz tam. İster diplomatik kanallardan, ister kolluk kanallarından gelsin, Brezilyalı ortaklarımızdan, Brezilya makamlarından gelen her türlü yardım talebini destekleyeceğiz ve elbette bu taleplere uygun şekilde cevap vereceğiz." dedi.

Brezilya'nın hafta sonu yaşananlarla bağlantılı olarak ABD’den bilgi veya harekete geçme talebinde bulunduğu takdirde Washington’un yürürlükteki süreçleri kullanarak bu talepleri karşılayacağını kaydeden Price henüz Brezilya makamlarından bu yönde bir talep almadıklarını dile getirdi.

AA muhabirinin "ABD’nin Brezilya'daki savcılarla işbirliği yapacağını söylediniz. Eski Brezilya Devlet Başkanı'nı ülkeye iade edecek ölçüde işbirliği yapmaya hazır mısınız?" sorusuna ise Price, “Brezilya hükümetinin her türlü talebine uygun ve hızlı bir şekilde cevap vermeye hazırız. Henüz herhangi bir özel talep almadık." cevabını verdi.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da önceki gün, ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı

AA

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