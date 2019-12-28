ABD çekildi Rusya yerleşti

Rus askerî birlikleri, Suriye’nin Rakka ili yakınlarında bulunan ve daha önce Amerika Birleşik Devletleri askerleri tarafından boşaltılan üsse yerleşti.

Rusya’nın resmî haber ajansı TASS Rus ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararının ardından, bölgedeki üsleri kontrol etmek için Rakka yakınlarına girdiğini duyurdu. Euronews’deki habere göre eski bir okulda kurulan Tal Samin köyündeki askerî üs, Rakka’yı Suriye’nin merkez ve kuzey bölgelerine bağlayan hat üzerinde stratejik bir öneme sahip. Bölgedeki Rus yetkililerden Arman Mambetov, söz konusu askerî üssün çevresinde devriye gezmeye başlayacaklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Zvezda televizyon kanalı ise, iki askerin üsse Rus bayrağı astığı ve askerîaraçların bölgeye girdiği görüntüleri yayınladı.

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