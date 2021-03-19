"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2021 CUMA - YIL: 52

ABD - Çin görüşmeleri başladı

19 Mart 2021, Cuma 11:37
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Çinli mevkidaşları ile Alaska'daki görüşmeleri başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantıda yaptığı konuşmada, Çin heyeti ile Pekin'in Sincan bölgesinde Uygurlara karşı uygulamaları, Çin'in Hong Kong ve Tayvan'a yönelik politikasını gündeme getireceğini ifade etti.

Blinken, Çin'in, attığı adımlarla "küresel istikrarı sağlayan kurallara dayalı dünya düzenini tehdit ettiğini" belirtti.

Çin ile ABD'nin kendilerine has siyasi rejimlere sahip olduğunu dile getiren Blinken, bu farklılıklara rağmen iki ülkenin iklim ve küresel ekonomi konularında ortak menfaatleri olduğunu söyledi.

Sullivan da "Çatışma peşinde değiliz ancak sert bir rekabetten memnuniyet duyarız." mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi ise küresel istikrar konusunda ABD ve Çin'in sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

Heyetler arasında atışma

ABD ile Çin heyetleri arasındaki tarihi toplantı tartışmalı başladı. Çin Dışişleri Bakanı Yang, ABD'yi Hong Kong dolayısıyla uyguladığı yaptırımlar nedeniyle eleştirdi.

Blinken'in siber güvenlik konularını da toplantıda gündeme getireceğini söylemesi üzerine Yang, ABD'nin siber ihlaller konusunda dünyada öncü olduğunu ifade ederek, "Bu konuda başkalarını suçlayamazsınız." dedi.

ABD'nin Çin'e yönelik suçlamalarına da yanıt veren Yang, ABD'yi ima ederek, Çin'in işgalleri, rejimleri devirmeyi ve başka ülkelerin insanlarını katletmeyi kabul etmediğini söyledi.

Çinli Bakan, "ABD'nin önce kendi imajını değiştirmesi ve kendi demokrasisini dünyaya ihraç etmeyi bırakması önemlidir. ABD'de çok sayıda insanın ABD'deki demokrasiye olan güveni çok az." dedi.

Yang, ABD'nin evrensel değerlerden bahsetmesini eleştirerek, "Ne ABD'nin kendisi ne de batı dünyası uluslararası kamuoyunu temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Çin'in ABD'nin suçlamalarını kabul etmeyeceğini söyleyen Yang, son zamanlardaki gelişmelerin iki ülke ilişkilerini benzeri görülmemiş zor bir duruma soktuğunu kaydetti.

Bakan Yang, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına ilişkin de "Çin'i boğmak imkansız." dedi.

Yang'ın yaklaşık 18 dakikalık konuşması bitmeden ABD tarafının basını dışarı çıkarmak istemesi de tartışmalara neden oldu.

Çin Dışişleri Bakanı Yang, basının dışarı çıkarılmasını eleştirdi ve bunun kendisine karşı haksızlık olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri daha sonra yaptığı açıklamada, heyetlerin iki dakikalık sürelerle konuşması konusunda mutabık kaldıklarını ancak Çin tarafının bu protokolü ihlal ettiğini ileri sürdü.

AA

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bölgesel tren seferleri yeniden başlıyor: Hangi bölgeler hizmete alınacak?

    BM: İngiltere nükleer taahhütlere uymuyor

    İran'ın raporu acılı aileleri ikna etmedi

    HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili raportör görevlendirildi

    İzmir'in Çeşme açıklarında yine can pazarı!

    Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

    İstanbul'da ve Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Gözaltılar var!

    Tehlike çanları çalıyor

    Tarihçi Mehmet Genç Hoca vefat etti: Cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılınacak

    Çanakkale Ruhu ile her zorluğu aşabiliriz

    ÖSYM, 1.4 milyon TL başvuru ücreti topladı

    Gergerlioğlu kararına tepki: Millet iradesi ve hukuk ayaklar altında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan - AB yönetimi görüşmesine ilişkin açıklama

    Küresel salgında son gelişmeler

    Türkiye'de 20 bin 49 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Gergerlioğlu: Haklıyız o yüzden güçlüyüz

    Çiftçiden 1350 TL’ye alındı, 2100 TL’ye ithal edilecek

    Putin, Biden'e çevrim içi münazara teklif etti

    Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı değerlendi

    Almanya: HDP'nin PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30 model 94 ruhu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    MHP’den, AKP’ye kapatma dâvâsı
    Cevher İLHAN

    “Siyasî darbe operasyonu”
    Genel

    Gergerlioğlu kararına tepki: Millet iradesi ve hukuk ayaklar altında
    Osman ZENGİN

    Kürt’üm, doğruyum, çalışkanım...
    Genel

    Tehlike çanları çalıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette şükür ifadeleri
    Faruk ÇAKIR

    Kaç yanlıştan bir doğru çıkar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.