ABD: Çocuk ölümleri kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze’de koşulların “korkunç” olduğunu belirten Miller, “Eminim ki; ellerindeki sınırlı yiyecekleri alıp çocuklarına vermek için öğün atlayan birçok ebeveyn vardır. Bu nedenle çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine net şekilde bildirdik.” ifadesini kullandı. Miller, bölgede yaşanan çatışmaların başlaması ve sonucunda ortaya çıkan insani durumdan Hamas’ı sorumlu tuttuklarını hatırlatarak, “Ancak İsrail’in, sorunun çözümü ve gıdanın içeri girmesini sağlamak için daha fazlasını yapması gerekiyor. Filistin halkının gerçek, ciddi insani ihtiyaçları var” diye konuştu. AA

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