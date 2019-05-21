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21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

"ABD çok tehlikeli bir oyun oynuyor"

21 Mayıs 2019, Salı 19:10
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Basra Körfezi'nde askeri güçlerini artırmasının, kazalara yol açabileceğini belirterek, "ABD çok tehlikeli bir oyun oynuyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'dan gelen tehditleri gerekçe göstererek, Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını artırmasına ilişkin Zarif, "Bu kadar fazla miktarda askeri gücün küçük bir alanda bulundurulması kendiliğinden kazalara neden olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminde bu tür "kazaların" yaşanmasını isteyen kişiler olduğuna dikkati çeken Zarif, "Kaza yaşanmaması için azami ihtiyat gerekli. ABD çok tehlikeli bir oyun oynuyor." dedi.

"Müzakerenin yolu saygıdan geçer, tehditlerden değil"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesini nükleer anlaşmadan çekmesinden sonra İran ile yeni bir anlaşma için müzakereye hazır olduğunu açıklamasını değerlendiren Zarif, "Sözlerinden dönen kişilerle konuşmaya istekli değiliz. Hiçbir İranlıyı tehdit ederek bir yere varamazsın. Müzakerenin yolu saygıdan geçer, tehditlerden değil." diye konuştu.

Trump'ın müzakere çağrısı ve tehditleri

Trump, iki gün önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadeleriyle İran'ı tehdit etmişti.

ABD Başkanı Trump, iki hafta önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise İran yönetimine yeni bir anlaşma için görüşme çağrısında bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de Trump'ın müzakere çağrısını, "ABD bugünkü tavrını sürdürdükçe müzakere zehirdir. Bugünkü ABD hükümetiyle yapılacak müzakere, iki kere zehirdir." ifadeleriyle reddetmişti.

Trump, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında ise "İran ne zaman hazır olursa eğer olursa o zaman bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek." yazmıştı.

ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Son olarak dün, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi, zenginleştirilmiş uranyum miktarının 4 kat artırıldığını açıklamıştı. 

AA

Etiketler: zarif, abd, iran
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