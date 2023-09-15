ABD’de 12 bin otomotiv işçisi greve gitti

Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinden sonuç alınamayınca ABD’de otomotiv işçileri greve gitti. ABD’nin üç büyük otomotiv şirketi General Motors, Stellantis ve Ford fabrikalarında 12 binden fazla işçi iş bıraktı.

ABD otomobil işçileri sendikası, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde sürenin dolması üzerine gece yarısından itibaren üç fabrikada grev başlattı. Sendikadan yapılan açıklamada ABD’nin üç büyük otomotiv firması General Motors, Ford ve Stellantis’in üç fabrikasında grevin başladığını duyurdu. UAW Başkanı Shawn Fain sözleşmelerin süresinin gece yarısı sona ermesinden iki saat önce yaptığı web yayınında, “Bu gece, tarihimizde ilk kez, Üç Büyükler’in üçünde de aynı anda greve gideceğiz” demişti. Haber Merkezi

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