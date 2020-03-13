"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2020 CUMA - YIL: 51

ABD'de 3. şehirde ezan sesleri

13 Mart 2020, Cuma 21:30
ABD’de ezana izin veren üçüncü şehir Paterson oldu. New Jersey eyaleti Paterson şehrinde yeni yönetmelik ile ezan hoparlörden okunabilecek.

İkinci ABD şehrinde de ezan serbest

ABD’de Türk toplumunun da yoğun yaşadığı New Jersey eyaleti (NJ) Paterson şehrinde artık hoparlörden ezan okunabilecek. Paterson Belediye Meclisi’nde bir süredir oylama için bekleyen ezanın sesli okunabilmesine yönelik düzenleme önceki gün yapılan oylama ile yasalaştı. Gürültü yönetmeliği başlığı altında ele alınan tasarı Meclis Başkanı Maritza Davila’nın da aralarında bulunduğu 5 evet oyu ile kabul edildi. Buna göre artık şehirdeki cami ve mescidlerde hoparlör kullanılarak ezan okunabilecek. Uygulama, sabah 06.00’dan gece 22.00 saatleri arasında geçerli olacak ve belirlenen ses limitlerini geçmeyecek olan uygulamada ezan süresi 5 dakikadan fazla olmayacak.     

ALLAH’A ŞÜKREDİYORUM 

Tasarıyı meclis gündemine taşıyan Paterson Belediye Meclis üyesi Shahin Khalique oylamanın ardından yaptığı konuşmada, “Allah’a şükrediyorum, bu, toplumu bölme değil, âdil olma adına atılmış bir adım. Bu, Müslümanların zaferi değil Paterson şehrinin zaferidir.’’ dedi. “Kanunlarımız gereği herkese eşit davranılmalı. Diğer dinlere tanınan hakların tanımlandığı mevzuata ezan da eklenmiş oldu.’’ diyen Khalique, Ramazan ayından önce Paterson’da ezanın hoparlör vasıtasıyla halka açık okunmasına başlanabileceğini belirtti. Paterson Belediyesi Meclis Başkanı Maritza Davila da ‘’Evet oyu veren 5 üyeden biri olmaktan gurur duyuyorum. 3 saat boyunca karşı çıkan gruplar da oldu, hepsine saygı duyuyorum. Herkese eşit hürriyet düşüncesiyle bu tasarıya destek verdim.’’ dedi.

İlk hangi şehirde okundu

Paterson Belediye Meclisi’nin aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yapan Amerikan-İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR) New Jersey Yöneticisi Selaedin Maksut, Amerika’nın Michigan eyaletindeki Hamtramck ve Dearborn şehirlerinin ardından ezanın halka açık okunmasını onayan Paterson Belediye Meclisi kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.

ABD tarihinde ilk defa 2004 yılında Michigan eyaleti Hamtramck şehrinde ezan sesi mehalli yönetimin kararı ile serbestleştirilmiş ve yine aynı eyalette, Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu tek ABD şehri olan Dearborn’da da aynı uygulama başlamıştı.

 

AA

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Liderler zirvesi telekonferansla gerçekleşecek

    Koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp hattı

    İtalya'da bir günde 250 ölüm!

    AVM'lerde de tedbirler artıyor

    'Güzel emareler var'

    'Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir'

    '9 ülkeye uçuşlar durduruldu'

    'Avrupa artık Kovid-19 krizinin merkez üssü haline geldi'

    Elektrik faturası çiftçiyi korkutuyor

    İspanya'da 15 gün 'olağanüstü hal' ilan edildi

    Kamu kurumlarında tedbirler genişliyor

    Ukrayna ve Sudan'da da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gözlemlendi

    Türkiye'deki vaka sayısı 5'e yükseldi

    Lise öğrencileri artan dezenfektan talebini karşılamaya çalışıyor

    Maç günü gelirleri de virüsten etkilendi

    25 dakikalık elektriğe bedel

    Diyanet'ten 'cuma namazı' açıklaması

    'Aylan bebeğin' ölümüne sebep olan 3 sanık hakkında karar

    Koronavirüs şimdiye kadar kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

    Yunanistan sınırında tehlikeli yolculuk sürüyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlılar Selânik’i aldı; Selânikliler Osmanlı’yı yıktı
    Genel

    AYM’den 5 yıl sonra ihlâl kararı
    Risale-i Nur'dan

    Mikropların dizgini de Rahîm-i Hakîm’in elindedir
    Misbah ERATİLLA

    Muhammed Salah’ın örnek davranışı
    Ahmet BATTAL

    Yeşil yolun adaleti
    Faruk ÇAKIR

    Virüsten daha zararlı olan nedir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya ve 12 Mart
    Genel

    Uysal: Millet iradesi sakatlanmak istendi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Beşte bir de ölçüsüz olmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.