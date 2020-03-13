ABD'de 3. şehirde ezan sesleri

ABD’de ezana izin veren üçüncü şehir Paterson oldu. New Jersey eyaleti Paterson şehrinde yeni yönetmelik ile ezan hoparlörden okunabilecek.

İkinci ABD şehrinde de ezan serbest

ABD’de Türk toplumunun da yoğun yaşadığı New Jersey eyaleti (NJ) Paterson şehrinde artık hoparlörden ezan okunabilecek. Paterson Belediye Meclisi’nde bir süredir oylama için bekleyen ezanın sesli okunabilmesine yönelik düzenleme önceki gün yapılan oylama ile yasalaştı. Gürültü yönetmeliği başlığı altında ele alınan tasarı Meclis Başkanı Maritza Davila’nın da aralarında bulunduğu 5 evet oyu ile kabul edildi. Buna göre artık şehirdeki cami ve mescidlerde hoparlör kullanılarak ezan okunabilecek. Uygulama, sabah 06.00’dan gece 22.00 saatleri arasında geçerli olacak ve belirlenen ses limitlerini geçmeyecek olan uygulamada ezan süresi 5 dakikadan fazla olmayacak.

ALLAH’A ŞÜKREDİYORUM

Tasarıyı meclis gündemine taşıyan Paterson Belediye Meclis üyesi Shahin Khalique oylamanın ardından yaptığı konuşmada, “Allah’a şükrediyorum, bu, toplumu bölme değil, âdil olma adına atılmış bir adım. Bu, Müslümanların zaferi değil Paterson şehrinin zaferidir.’’ dedi. “Kanunlarımız gereği herkese eşit davranılmalı. Diğer dinlere tanınan hakların tanımlandığı mevzuata ezan da eklenmiş oldu.’’ diyen Khalique, Ramazan ayından önce Paterson’da ezanın hoparlör vasıtasıyla halka açık okunmasına başlanabileceğini belirtti. Paterson Belediyesi Meclis Başkanı Maritza Davila da ‘’Evet oyu veren 5 üyeden biri olmaktan gurur duyuyorum. 3 saat boyunca karşı çıkan gruplar da oldu, hepsine saygı duyuyorum. Herkese eşit hürriyet düşüncesiyle bu tasarıya destek verdim.’’ dedi.

İlk hangi şehirde okundu

Paterson Belediye Meclisi’nin aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yapan Amerikan-İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR) New Jersey Yöneticisi Selaedin Maksut, Amerika’nın Michigan eyaletindeki Hamtramck ve Dearborn şehirlerinin ardından ezanın halka açık okunmasını onayan Paterson Belediye Meclisi kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.

ABD tarihinde ilk defa 2004 yılında Michigan eyaleti Hamtramck şehrinde ezan sesi mehalli yönetimin kararı ile serbestleştirilmiş ve yine aynı eyalette, Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu tek ABD şehri olan Dearborn’da da aynı uygulama başlamıştı.