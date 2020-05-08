ABD’de 33 milyon kişi işsiz kaldı

Koronavirüs (Covid-19) salgınında en fazla can kaybını veren ülke olan ABD’de işsizlik maaşına sadece geçen hafta 3 milyon 200 binden fazla kişi başvurdu.

Bu da Mart ayı ortasından bu yana işsizlik maaşına başvuranları 33 milyona çıkardı. Böylece ABD’deki iş gücünün yüzde 20’si, işsizlik maaşına başvurmuş oldu. Son dönemde ülkenin bazı eyaletlerinde bazı iş yerleri açılmaya başlasa da, ekonomideki çöküş sürüyor. Toplam işsiz sayısı da artıyor. BBC Türkçe’nin haberine göre Capital Economics’ten Amerikan ekonomisi uzmanı Paul Ashworth, “Başvurulardaki önemli yükseliş hayal kırıklığı oluşturuyor çünkü bu, çok az sayıda çalışanın eski işine dönebildiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. ABD’nin en büyük maaş bordro işlemcisi ADP’nin Araştırma Enstitüsü’nün eş başkanlarından Ahu Yıldırmaz da, Nisan ayında özel sektörde 20 milyon işin kesildiğini, bunun ADP’nin raporlama yapmaya başladığı 2002’den bu yana gördükleri en büyük iş kaybı olduğunu söylüyor: “Bu kadar büyük bir iş kaybı öngörülemez bir durum. Sadece Nisan ayındaki iş kaybı, Büyük Durgunluk dönemindeki toplam iş kaybının iki katından daha fazla.”

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