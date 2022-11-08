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9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

ABD'de 45 milyonu aşkın kişi posta yoluyla oy kullandı

08 Kasım 2022, Salı 23:30
ABD’de seçmenler, Kongre üyeleri ile eyalet düzeyindeki yöneticileri belirlemek için bugün sandık başına giderken, daha önce posta yoluyla başlayan erken oylamada katılımın 45 milyonu geçtiği belirtildi.

Erken oylama verilerini takip eden Edison Araştırma ve Katalist’e göre, 47 eyalette devam eden posta yoluyla veya elden zarf bırakma şeklinde erken oy kullananların sayısının 45 milyonu aştığı kaydedildi.

Erken oylama yönteminde Teksas eyaleti 5,4 milyon oy ile önde giderken, bunu 4,9 milyon ile Florida ve 4,7 milyon ile California’nın takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

Amerikan halkı bugün 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını yeniden seçmek için sandık başına gidiyor.

Bugünkü ara seçimlerde ayrıca, başta 36 eyalette valilikler olmak üzere, eyalet ve yerel düzeydeki diğer yönetimlerdeki pozisyonların sahipleri de belirlenecek.

AA

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