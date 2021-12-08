ABD’de aşı dayatmasına yargı engeli

ABD’de mahkeme aşı zorunluluğu uygulamasını durdurdu. ABD Başkanı Joe Biden’ın devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirdiği koronavirüs aşısı zorunluluğu federal mahkeme tarafından askıya alındı.

New York Belediye Başkanının aşı kararı da tepkilere sebep oldu. ABD’de Georgia Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, Başkan Joe Biden’ın devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirdiği Covid-19 aşısı zorunluluğunu askıya aldı. Mahkeme, Biden’ın Covid-19 aşısını zorunlu kılan kararıyla yetkisini büyük ihtimalle aştığını söyledi. Ayrıca zorunluluk kararının “maliyetli, zahmetli ve iş gücünün mevcut üyelerinde bir azalmaya yol açması muhtemel olduğu” belirtildi. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı, ABD hükümetinden destek alan bütün şirket ve kurumlardaki çalışanlar için geçerli. Ülkede yaklaşık 236 milyon kişiye ilk doz, 200 milyon kişiye ikinci doz, 47 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı. AA

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