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6 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

ABD'de aynı camiye 2. kez saldıran kişiye 16 yıl hapis cezası

06 Ağustos 2023, Pazar 12:36
ABD'nin Missouri eyaletindeki Cape Girardeau İslam Merkezi'ni kundaklayan Amerikalıya yaklaşık 16 yıl hapis cezası verildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Missourili bir adam bugün Cape Girardeau İslam Merkezi'ni kundaklama suçundan mahkum edildi. 44 yaşındaki Nicholas John Proffitt, 191 ay hapis cezasına çarptırıldı." bilgisi verildi.

Açıklamada, hapis cezasının ardından 3 yıl gözetim altında kalmak şartıyla serbest bırakılacağı belirtilen Proffitt'in, camiye verdiği zarardan dolayı 551 bin dolar da tazminat ödemesine karar verildiği bildirildi.

Adalet Bakanlığının Sivil Haklar Birimi Başsavcı Yardımcısı Kristen Clarke, "Ülkemizde camilere yönelik saldırılar, inanç sahiplerine yönelik, korkudan ve şiddetten arınmış bir şekilde kişinin dinini yaşama temel hakkını baltalayan saldırılardır. Adalet Bakanlığı, mezhepten bağımsız olarak tüm ibadethaneleri koruyan federal yasaları güçlü bir şekilde uygulamaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Mahkeme belgelerine ve duruşmalarda verilen ifadelere göre, Proffitt, 24 Nisan 2020 tarihinde ramazan ayının başında Cape Girardeau İslam Merkezi'ni, "binanın dini yapısı nedeniyle kasten" ateşe verdi ve yangın binada önemli hasara neden oldu.

İslami kurumlara üçüncü kez saldırdığı belirtilen Proffitt'in, 12 Aralık 2022'de "dini mülke zarar vermek ve federal bir suçu işlemek için ateş kullanmak" konusunda sorumluluğunu kabul ettiği bildirildi.

Nefret suçu işlemekten ayrıca yargılanan Nicholas Proffitt, 2009'da aynı ibadet merkezine saldırıda bulunması nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA

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