ABD'de Biden'ın zaferi kesinleşti

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazandığı resmen kesinleşti. Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarına yönelik yaptığı 50 itirazdan 30'u karşılık bulmadı.

Toplam 55 seçici delegeye sahip Kaliforniya eyaletinden yapılan açıklamada, bu eyalette sonucu resmen Biden'ın kazandığı belirtildi.

Böylece, seçim sonuçlarını kabul etmediğini dile getiren mevcut Başkan Donald Trump'ın itirazlarına rağmen Biden, salt çoğunluğa ulaştı ve rakibiyle arasını açtı.

Ülkede başkan seçilebilmek için 270 seçici delegeye ulaşmak gerekiyor.

AP ajansının hesaplamalarına göre Joe Biden, şu ana kadar 279 seçici delegeye ulaştı.

Analistlere göre daha önceki seçimlerin ardından yapılan bu ve benzeri resmi açıklamalar her ne kadar kamuoyu tarafından dikkatle izlenmemiş olsa da Trump'ın ısrarla hile söylentisini yayması ve sonuçları kabul etmemesi, resmi prosedürlerin daha sıkı takip edilmesini zorunlu kıldı.

Bu arada Biden'in kazandığı Colorado, Hawaii ve New Jersey eyaletlerinde de sonuçlar henüz resmen onaylanmış değil.

Bu eyaletlerde de resmi ilan gerçekleştiğinde, Trump’ın 232 oyuna karşın Biden'ın 306 seçici delege sayısına ulaşması öngörülüyor.

"Biden resmen kazandı"

Ohio Eyalet Üniversitesinden hukuk profesörü Edward B. Foley, Joe Biden'in başkanlık seçimlerini kazandığının haftalardır biliniyor olmasına rağmen 270'ten fazla seçici delege tahakkukunun Beyaz Saray'a giden ilk resmi adım olduğunu dile getirdi.

"Bu yasal bir dönüm noktası ve bu (başkanlık) statüye sahip ilk kilometre taşı." diyen Foley, "Bundan önce açıklanan rakam projeksiyon dediğimiz ifadelere dayanıyordu." şeklinde konuştu.