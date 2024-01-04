"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

ABD'de bir caminin imamı silahlı saldırıda öldürüldü - Bilgi veren herkese 25 bin dolar ödül verilecek

04 Ocak 2024, Perşembe 13:48
ABD’nin New Jersey eyaletinde, Afro-Amerikan toplumuna ait caminin imamı Hassan Sharif, sabah namazı vaktinde silahlı saldırı sonucu vefat etti.

Essex Bölge Savcısı Vekili Theodore N. Stephens II, bir çok yetkilinin katıldığı basın toplantısında, "Masjid Muhammad" imamı Sharif'in, sabah namazını kıldırmak için geldiği caminin otoparkında kimliği tespit edilemeyen silahlı saldırgan tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

 

Stephens II, saldırganın Newark kentinde cemaati daha çok siyahi Müslümanlardan oluşan caminin yakınında Sharif'e birden fazla kurşun sıktığını, caminin hemen karşısında bulunan Rutgers Üniversitesi hastanesinde ameliyata alınan imamın tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı bilgisini paylaştı.

 

Yetkililer, olayın nedenini henüz bilmediklerini, bununla birlikte, toplanan delillere bakıldığında cinayetin "Müslüman karşıtı bir önyargı veya ülke içi terör suçuna işaret etmediğini" vurguladı.

Bilgi veren herkese 25 bin dolar ödül verilecek

Basın açıklamasında konuşan Eyalet Başsavcısı Matt Platkin, "Bu failleri adalet önüne çıkaracak olsak da İmam Sharif'i sevdiklerine ve toplumuna geri döndürmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu yara trajik bir şekilde hiçbir zaman tamamen iyileşmeyecek." dedi.

Platkin, yetkililerin Amerikalı bir imama aracının içindeyken silahıyla birden fazla ateş ederek ölümüne sebep olan zanlıyı adalet önüne çıkaracağını söyledi.

Bu cinayet haberinin Müslüman toplumunun korku ve endişesini artırdığını belirten Platkin, soruşturmanın ilerlemesi için bilgi paylaşacak herkese 25 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Newark Kamu Güvenliği Direktörü Fritz Frage, Sharif'in beş yıldır aynı camide imamlık yaptığını ve Newark'ta dinler arası ittifak faaliyetlerine büyük ölçüde destek verdiğini kaydetti.

Öte yandan New Jersey Valisi Phil Murphy de saldırıyla ilgili açıklamasında, "Müslüman toplumunun önyargı olaylarının ve suçlarının artmasından endişe duyduğu bir dönemde, Müslüman toplumunu ve her inançtan insanı, özellikle de ibadethanelerin yakınındaki tüm sakinleri güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza dair güvence vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    7 Ekim'den beri 5630 Filistinli gözaltına alındı

    Biden'ın atadığı yetkiliden Gazze istifası ve Biden yönetimine ağır eleştiriler

    ABD'de bir caminin imamı silahlı saldırıda öldürüldü - Bilgi veren herkese 25 bin dolar ödül verilecek

    Reisi: İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek

    Ahlaksız savaşa yardımı durdurun

    Malezya: Güney Afrika’nın yanındayız

    Emekli maaşında memur-SGK’lı farkı

    Göçe zorlamak insanlık suçudur

    Tarla-market farkı 5’e katlandı

    Aruri’ye suikast devlet terörüdür

    Diplomalı işsizler çığ gibi büyüyor

    Depremzedeler 1 yıldır konutlara yerleşmeyi bekliyor

    ABD'li Senatör Bernie Sanders: Artık yeter! İsrail'e askeri yardımlar durdurulsun

    ABD'li Senatör Elizabeth Warren: İsrail insani bir felakete sebep oldu

    Fransa: İsrail'in Gazzelileri zorla yerinden etmesini desteklemeyeceğiz

    Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri: Savaşı "koşulsuz olarak" durdurmaya hazırız

    DSÖ, İsrail'i bir kez daha kınadı

    5 kişinin öldüğü pistteki uçak kazasının ardından Japonya'da 100'den fazla uçuş iptal edildi

    Gazze'deki 7 bin kişiden haber alınamıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnsanlığa karşı suçlar
    Ahmet BATTAL

    Düğüne mazeret cenazeye hediye
    Cevher İLHAN

    Felâket, siyasi propagandayla perdeleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Abdestin güzellikleri saymakla bitmez
    Mikail YAPRAK

    Van kalesini titreten ses!
    Faruk ÇAKIR

    “Eleman aranıyor”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sakın sakın, ihtilâfa düşmeyin
    Risale-i Nur'dan

    İnsan ebediyetle fıtraten alâkadardır
    Ali FERŞADOĞLU

    Sünnet-i Seniyye edebi üzerine yemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.