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30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

ABD'de bir istifa daha

30 Nisan 2019, Salı 09:48
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rosenstein, istifa mektubunu ABD Başkanı Trump’a sundu.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, ABD Başkanı Donald Trump’a sunduğu mektupta istifa gerekçesini belirtmezken, Adalet Bakan Yardımcılarının genellikle 16 ay görevde kaldığını, kendisinin ise iki yılı aşkın bir süredir görev yaptığını belirtti. 

Bakan Yardımcısı Rosenstein, mektubunda Trump’a hitaben, "Bana hizmet etme fırsatı verdiğiniz için, bireysel sohbetlerinizde gösterdiğiniz nezaket ve espri ile göreve başladığınızda ortaya koyduğunuz vatanseverlik, birlik, güvenlik, eğitim ve zenginlik hedeflerinden dolayı size minnettarım." ifadelerini kullandı.

Rusya soruşturmasından dolayı Trump’ın hedefi haline gelmişti

Rosenstein, Rusya’nın, ABD’nin 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkilediğine yönelik iddiaları soruşturmak üzere Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’i ataması ile Trump’ın hedefi haline gelmişti. 

Ancak Rosenstein’in zaman içinde Donald Trump ile iyi bir ilişki geliştirdiği belirtiliyordu.

Uzun yıllar federal savcılık yapan Rosenstein’in, ABD Adalet Bakanı William Barr’ın göreve başlaması ile görevi bırakacağı konuşuluyordu ancak daha sonra Barr’ın kendisine Rusya soruşturması tamamlanana kadar görevde kalmasını istediği ifade ediliyordu.

AA

Etiketler: abd, istifa
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