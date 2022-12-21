ABD’de çocuk ilaçları tükendi

Özellikle çocukların kullandığı ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçlar eczanelerde kalmadı.

ABD’de etkili birden fazla grip salgını nedeniyle başta çocukların kullanımına uygun olmak üzere pek çok ilaç tükendi. Ülke genelinde Kovid-19, grip ve RSV enfeksiyonları hızla yayılırken, özellikle çocukların kullandığı ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçlar New York’ta Walgreens, CVS gibi zincir eczanelerin birçok şubesinde kalmadı. Çocuklarına ilaç almaya gidenler, boş raflarda yer alan “Tedarik sıkıntısı nedeniyle bazı ürünler mevcut değil.” ibaresiyle karşılaştı. CVS tarafından yapılan yazılı açıklamada, alınabilecek ağrı kesici ilaç sayısının 2 ile sınırlandırıldığı belirtildi. Walgreens de “Artan talep ve çeşitli tedarik zorlukları nedeniyle reçetesiz satılan pediatrik ateş düşürücü ürünler ülke genelinde kısıtlama görüyor.” açıklamasında bulundu. AA

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