ABD’de çocuklara silah üretimine soruşturma çağrısı

Aralarında Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer’ın da olduğu önde gelen Demokratlar, Federal Ticaret Komisyonu’ndan (FTC) çocuklar için tüfek ürettiğini söyledikleri bir şirketin soruşturulmasını istedi.

Kongre üyeleri düzenledikleri bir basın toplantısında 22 kalibrelik JR-15 adlı tüfeği üreten silah üreticisi Wee 1 Tactical şirketinin pazarlama tekniklerini inceledi. Schumer, Wee 1 Tactical şirketiyle ilgili, “Yasalar çocuklar için silah üretmemeniz gerektiğini söylüyor. Ancak Chicago’da bir şirket tam da bunu yapıyor” diye konuştu. Demokratlar, sayıları gittikçe artan silahlı saldırıları önlemek için silah kontrol önlemlerini yıllardır sıkılaştırmaya çalışıyor. Haber Merkezi

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