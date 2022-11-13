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13 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

ABD'de Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi

13 Kasım 2022, Pazar 12:17
ABD’de Kongre üyeliği ve valilikler başta olmak üzere eyalet ve yerel pozisyonlar için yapılan ara seçimlerde Nevada'da Demokrat aday Catherine Nasto'nun rakibini geride bırakmasının ardından Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi.

ABD'deki seçimlerde 82 Müslüman aday seçildi
ABD'deki Müslümanların çoğu Demokratlara oy verdi

 

8 Kasım'da yapılan ara seçim sonrası Nevada eyaletinden gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat Senatör adayı Catherine Cortez Nasto, Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı mağlup etti.

Böylece aralıkta Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip bulunacak.

ABD Başkan Yardımcısı, Senato Başkanı olarak görev yapıyor ve eşitlik bozma oyu kullanabiliyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde Senatoda koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların çoğunluğu sağlaması mümkün olabiliyor.

Georgia'da Demokratlardan Raphael Warnock ve Cumhuriyetçilerden Herschel Walker, Senato koltuğu için 6 Aralık'ta ikinci tura gidecek.

Öte yandan Associated Press'e göre, Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 211, Demokratlar 202 sandalye kazandı ancak çoğunluk için 218 sandalye kazanılması gerekiyor.

Temsilciler Meclisini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde Demokrat Başkan Joe Biden'ın yasama gündeminin sekteye uğraması muhtemel görünüyor.

AA

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