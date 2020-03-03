ABD'de Demokratlar 'Süper Salı'ya odaklandı

ABD'de 59’uncu başkanlık ön seçim süreci devam ederken, sayısı 5'e düşen Demokrat aday adayları, "Süper Salı" olarak adlandırılan ve 14 eyalette yapılacak ön seçim yarışından avantajlı çıkmak için mücadele edecek.

İlk sınavları olan Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina seçimlerini geride bırakan Vermont Senatörü Bernie Sanders, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Hawaii Vekili Tulsi Gabbard bugün 14 eyalette yapılacak seçimlerle kozlarını paylaşacak.

Demokratlar tarafından "Süper Salı" (Super Tuesday) olarak adlandırılan ve California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın aralarında bulunduğu 14 eyalette yapılacak ön seçimler, Cumhuriyetçi Partinin tek adayı ABD Başkanı Donald Trump karşısına çıkacak Demokrat ismi büyük oranda belirleme potansiyeli taşıyor.

Sanders hala favori

Toplamda 4 bin delegenin yüzde 34'ünün dağılımının belli olacağı Süper Salı'da, en son Güney Carolina'da yapılan ön seçimde Biden'e ve Iowa'da Buttigieg'e kaybetmesine rağmen New Hamsphire ve Nevada'da rahat kazanan Sanders, anketlere göre hala favori olarak görülüyor.

Dün yapılan anketlerde Sanders'ın California'da oyların yüzde 33'ünü topladığı görülürken, Biden'ın yüzde 18 ile ikinci, Warren'ın yüzde 16 ile üçüncü, Bloomberg'ün de yüzde 13 ile dördüncü sıraya yerleşmesi dikkati çekti.

Teksas'ta Sanders'ın yüzde 30,5 ile birinci olduğu, ikinci sıradaki Biden'ın ise oy oranını 8 puan artırarak yüzde 26'ya ulaştığı görülüyor.

Anketlerde Virginia'da Sanders'ın yüzde 28, Biden'in yüzde 19 destek topladığı, Colorado eyaletinde ise bu oranların yüzde 27'ye yüzde 15 olduğu ortaya çıkıyor.

Bununla birlikte Sanders'ın yüzde 24 ile birinci olduğu Massachusetts'te, Warren'ın yüzde 22 ile ikinci, Biden'ın yüzde 11 ile beşinci sıraya yerleştiği belirtilen anketlerde, Biden'ın yüzde 28 oy alarak birinci olduğu tek eyaletin Kuzey Carolina olduğu, burada da Sanders'in 6 puan farkla ikinci sıraya yerleşmesi dikkati çekiyor.

Ayrıca Alabama, American Samoa, Arkansas, Maine, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Utah ve Vermont gibi diğer eyaletlerde de anketlerin Sanders'ı işaret ettiği belirtilirken, 415 delegenin olduğu California ve 228 delegenin olduğu Texas eyaletleri Demokrat adayın belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Buttigieg ve Klobuchar Biden'e umut verdi

Diğer yandan yarıştan çekilen Buttigieg ve Klobuchar'ın desteğini alan Biden, bu rüzgarla yelkenlerini doldurmaya çalışırken seçime sonradan katılan iş adamı Bloomberg'in seçim pusulalarında yer alacak olmasının da bugünkü oy oranlarını ve delege dağılımını etkileyebileceği belirtiliyor.

Sanders delege sayısı ve bağışlarda önde

Toplamda 149 delegenin bulunduğu Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina seçimlerinde Sanders, 58 delege ile ilk sıraya yerleşirken, 50 delegesi bulunan Biden ikinci sırada yer alıyor. Yarıştan çekilen Buttigieg ise 26 delegeyle üçüncü sırada bulunuyordu. Yarışa iddialı başlayan kadın aday Warren bugüne kadar sadece 8 delege kazanabildi.

Delegelerin yanı sıra seçim kampanyası kapsamında toplanan bağışlarda da birinci sırada olan Sanders, şubat ayı içerisinde 46,5 milyon dolar elde ederken, Warren 29 milyon dolarla ikinci, Biden 18 milyon dolarla üçüncü sırayı aldı.

Sanders'ın diğer adayların aksine şirket, milyarder iş adamları ve lobilerden para kabul etmemesi dikkati çekerken, yarışa geç katılan milyarder iş adamı Bloomberg'ün seçim kampanyası için dışardan bağış almadığı ve kendi servetinden harcadığı biliniyor. Seçim mitinglerinde pahalı eşantiyonlar ve lüks yemekler dağıtmasıyla gündeme gelen Bloomberg'ün şu ana kadar 500 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.

Ön seçimler 3 Şubat'ta başladı

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimleri Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat'ta New Hamsphire ve 22 Şubat'ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.

Söz konusu ön seçimlerde beklenilen seviyenin çok altında kalan Biden ise Güney Carolina ön seçiminde sürpriz bir atılım yaparak büyük farkla birinci oldu.

Biden Güney Carolina'daki ön seçimde yaklaşık yüzde 51 oy oranına ulaşırken, Sanders oyların yaklaşık yüzde 18'ini alabildi.

Demokratların Trump'ın karşısına çıkaracakları ismi belirlemelerinin ardından 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğuna oturacak.