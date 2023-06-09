ABD’de en üst makama Müslüman getirildi

Pakistan kökenli ABD’li hükümet yetkilisi Dilawar Syed, Küçük İşletme Yönetimi (SBA) Başkan Vekili adaylığının Senato tarafından onaylanmasıyla, Washington hükümetinde en yüksek makamdaki Müslüman oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Ticari İlişkiler Özel Temsilcisi Dilawar Syed’in, SBA Başkan Vekilliği adaylığı, Senato’da yapılan oylamada 42’ye karşı 54 oyla onaylandı. Senato Küçük İşletmeler ve Girişimcilik Komitesi Başkanı Maryland Demokrat Senatörü Ben Cardin oylamadan önceki açıklamasında, SBA Başkan Vekilliği makamının iki ABD başkanı döneminde toplam 5 yıl boyunca boş kaldığını söyleyerek, “Bunu halletmemizin zamanı geldi.” dedi. AA

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