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7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

ABD'de gemide yangın: 2 itfaiyeci öldü, 5'i yaralı

07 Temmuz 2023, Cuma 10:53
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark şehrinde, bir limanda çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci öldü, 5 itfaiyeci yaralandı.

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Newark şehrinde iki kişiyi kaybettik. Onlar, hiç tereddüt etmeden hayatlarını verdiler ve muhtemelen, sabah işe giderken 5 bin araç taşıyan bir gemide çıkan yangına müdahale edeceklerini düşünmemişlerdi." dedi.

Baraka, trajik olayla ilgili, "Bu görevin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda bu görüntü sonsuza kadar aklımda kalacak." diye konuştu.

Eski Jersey İtfaiye Şefi Steven McGill, aynı yangında yaralanan 5 itfaiyecinin hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Newark İtfaiyesi, ABD ile Afrika arasında araç taşıyan İtalyan bandıralı gemideki yangının dün gece yarısı çıktığı ve sabaha kadar söndürülemediği bilgisini paylaştı.

AA

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