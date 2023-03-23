"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2023 CUMA - YIL: 54

ABD'de gündem ''TikTok''

23 Mart 2023, Perşembe 21:05
ABD'de Çinli sosyal medya platformu TikTok kullanıcıları, ifade özgürlüğü kapsamında platformun yasaklanmaması çağrısı yaptı.

Bir grup TikTok kullanıcısı ve milletvekili, başkent Washington'da Kongre binası önünde bir araya geldi.

Temsilciler Meclisinde New York Temsilcisi olan milletvekili Jamaal Bowman, burada yaptığı açıklamada, 150 milyon Amerikalının TikTok kullandığını ve 5 milyon kadar küçük işletmecinin söz konusu uygulama üzerinden ürün ve hizmetlerini satıp geçimlerini sağladığını belirtti.

Bowman, TikTok'un sosyal medyada sorun teşkil eden tek platform olmadığını savunarak, Rusya'nın, Facebook üzerinden ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına değindi.

Çin'e karşı ırkçılık, yabancı düşmanlığı yapılmaması gerektiğini kaydeden Bowman, "6 Ocak Kongre baskınından Myanmar'daki soykırıma kadar Amerikan sosyal medya şirketleri, kötülükleri ciddi şekillerde kolaylaştırmak için kullanıldı." dedi.

Bowman, eski Başkan Donald Trump'ın, "6 Ocak Kongre baskınını kışkırtmak üzere Twitter'ı kullandığını" savundu.

Milletvekili Marc Pocan da ifade özgürlüğüne işaret ederek, verilere yönelik endişelerde yalnızca TikTok'a odaklanılmasının doğru olmadığını söyledi.

TikTok kullanıcıları da platformun kendilerine sağladığı faydalardan bahsederek, yasaklanmaması gerektiği görüşünü savundu.

TikTok CEO'su bugün Kongrede ifade verecek

TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Zi Chew, bugün Kongrede platformla ilgili milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.

ABD'de 28 Şubat'ta, tüm federal kurumlara ait telefonlarda, TikTok yasağının uygulanması için 30 gün süre tanınmıştı.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Maryland, Nebraska, Güney Carolina, Güney Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 325
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Teknoloji'de işten çıkarma dalgası devam ediyor: Accenture da 19 bin kişiyi işten çıkaracak

    ABD'de gündem ''TikTok''

    Millet İttifakı: Seçime ittifakla gireceğiz

    Biden'den Ramazan mesajı

    Bediüzzaman'dan güncel mesajlar

    Risale-i Nur mükemmel bir eser, Kur’an’la birlikte okunması lâzım

    Eski Futbolcu Mehmet Adalıoğlu: Said Nursi Hazretlerinin sözü beni çok etkiledi

    Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha
    📷

    23 MART'A ÖZEL: BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    Kredi kartı mağdurları artıyor

    Bu destek herkese örnek olsun

    İftar daveti paraları depremzedelere

    11 Ayın Sultanı Hoş geldin

    Mesut Özil, futbolu bıraktı - 645 maçta 114 gol ve 222 asist...

    Tasarruf şart

    Sıkıntılara tedbir alacak yöneticiler istiyoruz

    Hiç kimse bu vicdansızlığa alışmak zorunda değil

    Depremin faturası 126.3 milyar dolar

    14 Mayıs milat olacak

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’ın Cumhuriyet târifi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bütün israflara son verilecek
    Cenk ÇALIK

    İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, hakikî ve azametli bir şükrün anahtarıdır
    Süleyman KÖSMENE

    Bu fırsat her zaman gelmez!
    Ali FERŞADOĞLU

    Asr-ı Saadet eğitim sistemini her yere taşımıştır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan ALAGÖZ

    İmanlı yolcu
    İbrahim Aktaşcı

    Ne eşeğin gölgesi ne saltanat kavgası!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.