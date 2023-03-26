"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

ABD'de hortum afetinde 26 kişi öldü - ''Ev üstümüzde parçalandı''

26 Mart 2023, Pazar 10:21
Mississippi Acil Durum Ajansı, 1 gün içinde meydana gelen 10'dan fazla hortumun kasabaları yerle bir ettiğini, eyaletteki ölü sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Ajansın internet sayfasındaki duyuruda, "Mississippi, 24 Mart 2023'te bir gecede eyaleti kasıp kavuran yıkıcı ve ölümcül kasırgalarla mücadeleye devam ediyor. Şu anda ölü sayısı 25'e yükseldi ve düzinelerce kişi yaralandı.'' ifadelerine yer verdi.

Hortumların etkili olduğu Alabama eyaletinde de Morgan İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisinden, 1 kişinin öldüğü açıklaması yapıldı.

Hortumların Mississippi'de en fazla yıkıma yol açtığı Rolling Fork kasabasındaki görüntüler, doğal afetin şiddetini ortaya koydu.

Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip kasabada neredeyse hortumlardan hasar görmeyen binanın kalmadığı, onlarca yıllık ağaçların kökleriyle birlikte yerinden sökülmüş olduğu görüldü. Aralarında tırlarında bulunduğu birçok aracın hortumun şiddetiyle devrildiği, ağaçların ve binalardan kopan parçaların altında kaldığı tespit edildi.

"Ev üstümüzde parçalandı ve biz enkazın altında mahsur kaldık"

Hortumun tamamen harabeye çevirdiği bölge sakinlerinden Samy Jackson, akşam vakti evine ulaştığı sırada şiddetli bir fırtınaya yakalandıklarını, evleri hortumun etkisiyle parçalanmaya başlayınca bir şilteyi kendilerine siper ettiklerini, ancak o anda yaşanan bir patlamayla duvara doğru savrulduklarını anlattı. Jackson, "Enkaz üzerimize geliyordu. Sonra hortum evi kaldırdı ve tekrar yere fırlattı. Ev üstümüzde parçalandı ve biz enkazın altında mahsur kaldık." ifadelerini kullandı.

Kendi imkanlarıyla enkazın altından çıktığını ardından torununu ve kızını da kurtardığını belirten Jackson, "Ben hayattayım ama birçok insanı kaybettik. Maddi şeyler benim için önemli değil. Allah'a şükrediyorum." dedi.

Meteorologlar, güneydeki şiddetli hava koşullarının mart, nisan ve mayıs aylarında zirveye ulaştığını söylerken, elektrik kesintilerini raporlayan Powerotuges.us sitesi, Mississippi ve bölge eyaletlerde yüz binlerce müşterinin hortum nedeniyle elektriksiz kaldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Mississippi Valisi ve Senatörleriyle konuştuğunu, bölgeye federal destek sağlanacağını belirterek, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının Mississippi'ye ulaşmak için hazır olduğu bilgisini paylaştı.

AA

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son bir günde 50 hava, 11 füze saldırısı düzenledi

    BAE, depremzedeler için 236 uçak yardım gönderdi

    'Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceğiz'

    Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya tepkiler devam ediyor

    ABD'de hortum afetinde 26 kişi öldü - ''Ev üstümüzde parçalandı''

    YSK: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvurusu kabul edildi

    Park halindeki araçların üzerine devrildi - "Deprem oluyor diye düşündüm''

    İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem

    Toplum demokrasi istiyor

    Emekli: 7.5 dediğin ne ki?

    Açlık sınırı 11 bine dayandı

    Gençlerin önceliği hürriyet ve adalet

    Türkiye’nin havası kirli

    Adıyaman'daki ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü

    EURO 2024 elemelerine galibiyetle başladık

    Fransa'daki gözaltı sayısı 457'ye yükseldi

    Rusya'dan ''nükleer kıyamet'' uyarısı

    İsrail, yeni yasa dışı konutların inşası için ihale açtı

    Kılıçdaroğlu: İyilikte yarışacağız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ölmek için doğup, yıkılmak için bina yapmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Olta, balık, yem ve seçim
    Mehmet KARA

    Gözler YSK’da…
    Kübra Nur ÇAKIROĞLU

    Önce demokrasi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman’ı demokratça anlamak..
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, insana acz ve fakrını bildirir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Daha adil bir dünya için fırsat
    Genel

    Emekli: 7.5 dediğin ne ki?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.