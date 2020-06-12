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13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

ABD’de ikinci Floyd vak’ası

12 Haziran 2020, Cuma 17:00
ABD’de Flody’un ölümünden sonra ırkçılığa karşı başlayan protestoların ardından Washington eyaleti valisi polis tarafından gözaltına alındıktan sonra nefes alamadığını söylerken ölen Manuel Ellis için yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

25 Mayıs’ta ABD’nin Minneapolis şehrinde polis tarafından öldürülen George Floyd’un ardından yeni bir polis şiddeti vakası gündeme geldi.

DW’deki habere göre Washington Eyalet Valisi Jay Inslee, geçtiğimiz Mart ayında polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Manuel Ellis’in ölümüyle ilgili yeni bir soruşturma açıldığını duyurdu. Vali Inslee olayın gerçekleştiği Pierce vilayeti şerifi ile bölge savcısının olayın içinde oldukları için tarafsızlıkları konusunda şüphe olduğundan, soruşturmayı tamamlamamaları konusunda ikna olduğunu, bunun yerine yeni bir soruşturma açılacağını ve Pierce vilayetinin kolluk kuvvetlerinden bağımsız bir hukuki süreç işletileceğini söyledi.

“Nefes alamıyorum efendim”

Valinin kararı Ellis ile ilgili yeni video görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra geldi. 3 Mart tarihli video görüntülerinde Ellis’in polis tarafından gözaltına alınırken nefes alamadığı için yalvardığı görülüyor. Videonun yolun karşı tarafındaki bir evin güvenlik kamerası tarafından çekildiği ve yoldan geçen bir kişinin de olay anını görüntülediği bildiriliyor. Aileyi temsil eden avukatın yayınladığı dokuz dakika civarında olan videoda 33 yaşındaki Ellis’in kelepçe takılırken bağırdığı görülüyor. Avukat James Bible düzenlediği basın toplantısında “Videodan gördüğümüz kadarıyla Manny Ellis sadece ‘Nefes alamıyorum’ demiyor ‘Nefes alamıyorum efendim, nefes alamıyorum efendim, nefes alamıyorum efendim’ diyor” şeklinde konuşarak, “Bu, sadece nefes almakta zorlandığını değil hayatının son dakikasında dahi saygılı olma çabasında olduğunu gösteriyor. Bu da kolluk kuvvetlerinin iddia ettiğinin aksine saldırgan bir insan olmadığının göstergesidir” dedi. Ellis adli tıp raporuna göre fiziksel baskı ve oksijen azlığına bağlı solunum durması nedeniyle can verdi. Vali Inslee’nin yeni soruşturma açma kararı ülke çapında George Flody’un ölümünün ardından polis şiddeti ve ırkçılığa karşı başlayan protesto dalgasının ardından geldi.

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