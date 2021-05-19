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20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

ABD'de İsrail'e silah satışı tartışması büyüyor

19 Mayıs 2021, Çarşamba 18:00
İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması nedeniyle kendi içinde görüş ayrılıkları yaşayan Demokrat Parti, Joe Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışı üzerinden de bölünme yaşadı.

İsrail'in saldırıları sonucunda 200'ü aşkın sivilin öldürülmesi ve Demokrat Biden'ın, İsrail'in bu saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirmesi üzerinden bir çatlak yaşayan Demokrat Parti, ikinci bir fay hattını da İsrail'e silah satışı üzerinden yaşıyor.

Bölgedeki gerginlik ve can kayıpları devam ederken Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay vermesi Demokrat kanatta farklı tepkilere yol açtı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, silah satışı konusunda Biden yönetimine destek verdi.

Söz konusu satış anlaşmasının artık geri dönüşü olmadığını vurgulayan Menendez, bu satışın Gazze'deki son olaylardan çok önce Kongreye bildirildiğini savundu.

Parti içindeki daha progresif duruşa sahip olan Temsilciler Meclisi Savunma Alt Komitesi Başkanı Betty McCollum, Senato Bütçe Komitesi Başkanı Bernie Sanders gibi isimler, İsrail'e silah satışı ve askeri yardımlar için daha fazla ön koşul konulması gerektiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer gibi bazı isimler ise İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirterek, ABD'nin bu ülkeye yönelik yardım ve desteklerini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

ABD kanunlarına göre, herhangi bir ülkeye silah satışı için 30 gün Kongrenin itiraz süresi bulunuyor. Ancak bazı İsrail gibi "yakın müttefik" olarak nitelendirilen ülkelere silah satışı için bu süre 15 güne indirilebiliyor. ABD Kongresinin İsrail'e yönelik silah satışını engelleme süresi 21 Mayıs Cuma günü doluyor.

AA

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