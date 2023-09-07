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7 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

ABD'de kasırga teyakkuzu

07 Eylül 2023, Perşembe 13:00
Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan tropik fırtına Lee'nin hızının saatte yaklaşık 130 kilometre ulaştığı ve kasırgaya dönüştüğü bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın hızının gelecek günlerde giderek artmasının beklendiği ve" kategori 5" seviyesine yükselebileceği belirtildi.

 

Lee'nin halihazırda saate yaklaşık 130 kilometre hızla ilerlediği ifade edilen açıklamada, kasırganın ABD ana karasını doğrudan etkileyip etkilemeyeceğinin henüz bilinmediği aktarıldı.

NHC'nin dünkü açıklamasında, Lee'nin tam olarak etkileyeceği yerlerin belirlenmesi için henüz erken olduğu ifade edilerek, Karayipler'deki adalara ulaşmasının beklendiği ifade edilmişti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, bu yılki kasırga sezonunun normalin üzerinde olacağı uyarısı yaparak 14 ile 21 arasında fırtına beklendiğini, bunların 6 ila 11'inin kasırgaya, 2 ila 5'inin ise büyük kasırgaya dönüşme ihtimalinin bulunduğunu duyurmuştu.

Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre, 1. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı saatte 118-153 kilometreyi bulurken, 5. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı ise saatte en az 249 kilometreye kadar çıkıyor.

AA

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