ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 105 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1203 artarak 104 bin 582'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 305 artarak 1 milyon 795 bin 665'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 1203 artarak 104 bin 582'ye çıktı. ABD'yi 468 bin 338 vakayla Brezilya, 396 bin 575 vakayla Rusya ve 285 bin 644 vakayla İspanya izliyor. AA

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