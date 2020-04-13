ABD'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 22 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116’ya yükseldi.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 607 artışla 557 bin 663'e, can kaybı ise 1508 artarak 22 bin 116'ya ulaştı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 169 bin 496 vakayla İspanya, 156 bin 363 ile İtalya ve 133 bin 672 ile Fransa takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa'nın toplamından çok daha fazla olduğu dikkati çekiyor.