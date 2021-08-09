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9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 111 ölüm daha

09 Ağustos 2021, Pazartesi 17:42
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 616 bin 830'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 767 bini geçti.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 111 artarak 616 bin 830'a çıktı.

California, 4 milyon 47 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 238 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 784 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 744, Texas'ta ise 53 bin 688 olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: ABD, Kovid-19
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