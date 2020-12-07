ABD’de Kovid-19 nedeniyle 1130 ölüm daha

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 182 bin 218 artışla 15 milyon 169 bin 648’e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1130 artarak 288 bin 984’e çıktı. İyileşenlerin sayısı 8 milyon 859 bini geçerken, toplam test sayısı 207 milyon 504 bini aştı. Ülkede California eyaleti 1 milyon 369 binden fazla vaka ile Teksas'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. 1 milyon 352 bini aşkın vakayla 2. sırada yer alan Teksas'ı, 1 milyon 58 bini geçen vakayla da Florida izliyor. New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 985 ile ilk sırada yer alırken, 742 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor. Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 683 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 603 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. AA

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.