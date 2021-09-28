ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2 bin 590 kişi daha öldü

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 43 milyon 124 bin 884 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 590 artışla 690 bin 641'e ulaştı. California, 4 milyon 698 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 29 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi. Can kaybı sayısında California 68 bin 767 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Texas'ta 64 bin 192, New York'ta 55 bin 204 olarak kayıtlara geçti. AA

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