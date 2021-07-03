ABD'de Kovid-19 nedeniyle 497 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 29 bin 619 artışla 33 milyon 709 bin 556'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 497 artarak 605 bin 533 oldu. California, 3 milyon 819 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyonu aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 762 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 692 ve Teksas'ta 52 bin 453 olarak kayıtlara geçti. AA

Okunma Sayısı: 99

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.