ABD'de Kovid-19 nedeniyle 497 ölüm daha

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 497 artarak 611 bin 813'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 70 bin 120 artışla 34 milyon 678 bin 442'ye yükseldi. Ölenlerin sayısı 497 artarak 611 bin 813 oldu. California, 3 milyon 935 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 105 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 341 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 623, Texas'ta 53 bin 149 oldu. AA

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