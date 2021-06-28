ABD'de Kovid-19 nedeniyle 76 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 295 artışla 33 milyon 625 bin 418'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 76 artarak 603 bin 967 oldu. California, 3 milyon 815 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 994 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 589 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 664 ve Texas'ta 52 bin 273 olarak kayıtlara geçti. AA

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