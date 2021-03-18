ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 538 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 58 bin 600 artarak 29 milyon 608 bin 410'a çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1171 artarak 538 bin 96'ya ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 631 bin 320 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 742 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 989 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 56 bin 987 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 171 ile New York ve 46 bin 827 ile Texas takip ediyor.