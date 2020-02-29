ABD’de Kur’ân’a el basarak yemin etti

ABD’de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Tayfun Selen, şimdi de New Jersey eyaleti Morris Bölge İdarî Kurul üyeliğine seçildi.
Selen için Morris Bölge İdarî binasında yemin töreni düzenlendi. Forum Usa’nın haberine göre ailesi, arkadaşları, Türk ve Amerikan toplumundan temsilcilerin katıldığı törende Selen, eşi Tülin Selen’in evden getirdiği Kur’ân-ı Kerîm’e el basarak yemin etti. Selen, “Bir Türk olarak böyle bir göreve geldiğim için ayrıca gururluyum. Umuyorum, Türk gençlerine, politikaya girmek isteyen arkadaşlara da ilham kaynağı olurum.” diye konuştu.