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26 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

ABD'de kürtaj hak olmaktan çıktı

25 Haziran 2022, Cumartesi 17:00
ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli “Roe-Wade kararını” iptal etti. ABD’de aylardır tartışılan ve birçok kentte gösterilere neden olan kürtaj hakkı konusunda Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 6’sının oyu ile 1973 tarihli “Roe-Wade kararı” olarak bilinen ve ABD’de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden karar iptal edildi. Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.  ABD’li siyasi yayın kuruluşu “Politico” mayısta söz konusu kararı yayınlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti. Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

AA

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