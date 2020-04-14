ABD’de ölü sayısı 25 bini geçti: En ağır bilanço New York'ta!

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de ölenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. ABD'de en ağır bilanço New York'ta ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi. Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi öldü. AA

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