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26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

ABD'de ölü sayısı 26'ya yükseldi: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, nüfusun yüzde 60'ı etkilendi

26 Aralık 2022, Pazartesi 03:03
ABD'de "nesilde bir kez görülebilecek" dondurucu kar fırtınasında ölü sayısı 26'ya yükseldi. Milyonlarca kişi elektriksiz kalırken, kar yağışının etkin olduğu yerlerde acil durum ilan edildi ve sürüş yasağı getirildi.

CNN'in haberine göre, Ohio'da 8, New York'da 7, Kansas ve Kentucky'de 3'er, Colorado'da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin'de birer kişi olmak üzere ülkede kar fırtınasının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle ölenlerin sayısı 26'ya ulaştı.

ABD'nin New York eyaletinin Erie County bölge yöneticisi Marc Poloncarz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı nedeniyle pazar günü 4 kişinin daha öldüğünü teyit ederek, bölgede toplam ölü sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışının olduğu bazı bölgelerde acil durum ilan edilerek, sürüş yasağı getirildi. Bazı eyaletlerde elektrik şebekesi operatörleri ise kapasite sorunu nedeniyle kullanıcılardan tasarruflu olmaları için çağrıda bulundu.

Ülkede milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektrikten yoksun kalarak evlerine hapis oldu.

Nüfusun yüzde 60'ı kar fırtınasının etkisi altında

Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi.

Uçuş takip sitesi FlightAware, 25 Aralık Pazar günü ABD'de iç ve dış hatlarda 1645 uçuşun iptal edildiğini, 3869 uçuşta da gecikme yaşandığını bildirdi.

Ulusal Hava Servisi de pazar sabahı itibarıyla Buffalo Niagara Uluslararası Havalimanı'nda kar kalınlığının 109 santimetreye ulaştığını aktardı.

Yetkililer, ayrıca Büyük Göller'in yakınında atmosferik basıncın aniden düşmesiyle oluşan ve "bomba siklonu" şeklinde adlandırılan kuvvetli bir kasırganın meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kasırganın şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınasına neden olduğu aktarıldı.

Dondurucu soğukta göçmen akını

Öte yandan CNN'in haberine göre, cumartesi gecesi geç saatlerde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkent Washington'daki konutunun önüne birkaç otobüs yanaşarak çok sayıda göçmen bıraktı.

Dondurucu hava koşullarında kısa kollu tişörtle duran mülteciler, şehirdeki uygun sığınaklara ve kiliselere götürüldü.

Nisan ayından bu yana kente Arizona ve Teksas'tan çok sayıda "göçmen otobüslerinin" sayıları on binleri bulan göçmeni kente bıraktığı biliniyor. 

Ülkede Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, Meksika sınırından gelen yasa dışı göçmenleri otobüsler ile Washington DC ve New York gibi Demokrat eyaletlere gönderiyor.

"Nesilde bir kez görülebilecek" şiddette bir soğuk

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.

AA

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