ABD'de salgın nedeniyle 933 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 1 günde 40 bin 515 artarak 32 milyon 513 bin 803'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 933 artarak 578 bin 504'e yükseldi. California 3 milyon 749 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 903 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 249 bine yakın vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 29 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 483 ve Texas'ta 50 bin 411 olarak kayıtlara geçti.

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