ABD'de salgından ölenlerin sayısı 584 bin 510'a yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 38 bin 175 artarak 32 milyon 853 bin 960'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 820 artarak 584 bin 510'a çıktı. California, 3 milyon 764 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 924 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 282 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 573 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 866 ve Texas'ta 50 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

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