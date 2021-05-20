ABD'de salgınından ölenlerin sayısı 587 bin 884'e yükseldi

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 659 artarak 587 bin 884'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 29 bin 630 artışla 33 milyon 27 bin 500'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 659 artarak 587 bin 884'e çıktı.

California, 3 milyon 772 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 936 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 299 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 765 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 44 ve Texas'ta 51 bin 81 olarak kayıtlara geçti.