ABD'de son 1200 yılın en büyük kuraklığı

2021’de Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkede kendisini hissettiren şiddetli kuraklığın, ABD’nin batısında da son 1200 yılın en büyük kuraklığı olarak kayda geçtiği belirtildi.

Nature Climate Change Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, 2000-2021 yıllarında ABD’nin batısında son 1200 yıldaki en kurak dönemi olduğu belirtilerek, geçen yılki kuraklığın şiddetinin olağan dışı olduğu ve ölçümlerin bu ağır kuraklık durumunun 2022’de de devam edeceğini gösterdiği ifade edildi. Çalışmada, insan kaynaklı iklim krizinin mega kuraklığı yüzde 72 daha kötüleştirdiği bilgisi verildi. CNN’in haberine göre California Üniversitesinden Profesör David Feldman, çok sayıda bilim insanın gelecekte daha uzun ve kurak dönemler yaşanacağı tahmininde bulunduğunu dile getirdi. Haber Merkezi

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