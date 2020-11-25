"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

ABD'de son 24 saatte 2264 ölüm ve 180 bin yeni vaka!

25 Kasım 2020, Çarşamba 18:17
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 180 bin 481 artarak 12 milyon 964 bin 204 oldu.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 264 artarak 266 bin 76'ya çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 641 bini geçerken, toplam test sayısı 184 milyonu aştı.

En fazla vaka sayısı Texas'ta

Ülkede en çok vaka 1 milyon 212 bin 127 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 150 binden fazla vakayla California ve 953 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 305 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 645 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 227 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 121 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce aşılanabilir'

    ABD'de son 24 saatte 2264 ölüm ve 180 bin yeni vaka!

    Stratejik önem taşıyan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor

    'İsrail ordusu Trump'ın İran'ı vurma ihtimaline hazırlanıyor'

    Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay

    Kılıçdaroğlu ve Akşener erken seçim çağrısı yaptı

    Prof. Ünal: Koronavirüste rekorlar kırıyor olabiliriz

    BAE, Türkiye'ye vize vermeyi durdurdu

    Erdoğan'dan aşı açıklaması

    Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

    Benzine zam geliyor

    Pandemi döneminde çay tüketimi arttı

    Yerli Tetanos-Difteri aşısı kullanıma hazır

    AB Dış İlişkiler Şefi: Türkiye ile ilişkiler 'kritik bir anda'

    Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer ilinde

    Dolar/TL 8 liranın üzerine çıktı

    'Arınç'ın istifa talebine Erdoğan 'Peki o zaman' diye karşılık verdi'

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Bu sistemde reform olmaz

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Liderlere “FETÖ” soruları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siyasetin tevbeye ihtiyacı var”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Adalet reformu”ndan “fitne ateşi”ne
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir şapka uğruna yâ Rab, ne cinayetler işlendi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kristalleri kırmayalım!
    Genel

    Tepeden dindarlaşma tutmadı
    Genel

    Bu sistemde reform olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Vesvese ile iman gider mi?
    Osman KOYUNCU

    Muhakemat nasıl bir kitaptır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.